Beiaardconcert in toren Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 12 augustus om 19.00 uur geven stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman en pianist Boudewijn Zwart het laatste concert van het zomerseizoen 2022 in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk.

Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-Conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. In 1990 was hij eerste prijswinnaar van het ‘Koningin Fabiola’-concours te Mechelen (België). Hij is stadsbeiaardier van Apeldoorn, Barneveld, Gouda, Amsterdam, Dordrecht en Nijkerk en is werkzaam als organist, pianist en componist. Recent verscheen van zijn hand een koraalboek bij de 150 Psalmen. Samen met Jan-Geert Heuvelman is hij betrokken bij de totstandkoming van het Doe-Carillon, een educatief project voor het lager onderwijs. Onder de titel ‘Bell Moods’ reist Boudewijn door heel Europa met zijn zelf ontworpen rijdend concert carillon en treedt hij op in combinatie met verschillende ensembles in gevarieerde bezetting.

Jan-Geert Heuvelman (1984) studeerde orgel bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium en beiaard bij Bernard Winsemius, Henk Verhoef en Frans Haagen aan de Nederlandse Beiaardschool. Hij volgde ook lessen koordirectie bij Rob Vermeulen en Klaas Stok en studeerde schoolmuziek aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle.

Jan-Geert is organist van de Noorderkerk in Rijssen en stadsbeiaardier van Lochem en Rijssen. Als docent muziek is hij verbonden aan het Van Lodenstein College te Amersfoort. Verder is hij dirigent van het Vocaal Ensemble Rijssen en het jongerenkoor Sjaloom.

Programma

De beide musici brengen een heel afwisselend programma met operettemuziek van Franz Léhar, een triosonate van Johann Sebastian Bach, London Scenes van Dick Sanderman en de Suite Populair, een eigen arrangement met tal van bekende popmelodieën

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....