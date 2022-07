Beiaardconcert in toren Gudulakerk Lochem door Maurits Bunt

LOCHEM – Op vrijdagavond 15 juli om 19.00 uur geeft beiaardier Maurits Bunt het tweede concert van dit seizoen op de beiaard in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk.

Maurits Bunt (1997) is organist, klavecinist, kerkmusicus en beiaardier. Hij studeerde orgel aan het Codarts conservatorium Rotterdam en beiaard bij Frans Haagen en Christiaan Winter.

Maurits is werkzaam als stadsbeiaardier van Groningen, waar hij de Hemonybeiaard van de Martinitoren bespeelt, en als beiaardier van Epe. Hij is kerkmusicus van de Evangelisch Lutherse kerk in Apeldoorn en programmeur van de serie Bergkerkconcerten Deventer. Als orgel-, klavecimbel- en beiaarddocent is hij verbonden aan de Muziekschool Barneveld en geeft hij privélessen. Tenslotte is hij naast het spelen van concerten actief als continuospeler en is hij verbonden aan het Geistliches Consort, dat zich richt op het uitvoeren van oude muziek

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

