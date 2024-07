Beiaardconcert in toren Gudulakerk Lochem door Rien Donkersloot

LOCHEM – Op vrijdagavond 26 juli om 19.00 uur bespeelt Rien Donkersloot de beiaard in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk.



Beiaardier Donkersloot studeerde orgel en kerkmuziek aan het Rotterdams -Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. Daarnaast studeerde hij aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. Deze studie rondde hij in 2011 af. Hij won diverse prijzen op (improvisatie)concoursen zowel voor beiaard als orgel in binnen-en buitenland. Donkersloot is organist van de St. Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Als stadsbeiaardier is hij actief in Haarlem, Goes en Ridderkerk.



De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrassen en in de straten rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage. Meer info: www.gudula.nu

Continue Reading