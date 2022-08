Beiaardconcert in toren Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 5 augustus om 19.00 uur geeft beiaardier Bob van der Linde het vijfde concert van dit seizoen op de beiaard in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk.

Bob van der Linde (*1995) is beiaardier van de Eusebiustoren in Arnhem, de Martinitoren en de Academietoren in Groningen en de Michaelstoren in Oudewater.

Als organist en kerkmusicus is Bob verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Hier is hij onder meer bespeler van het Schnitger/Van Dam orgel in de Grote- of Martinikerk.

Bob behaalde in 2017 zijn Bachelor, en in 2019 zijn Master of Music diploma aan het Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort (HKU). Hij studeerde af voor de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en beiaard, en bijvak klavecimbel. Bob won diverse prijzen op internationale improvisatie en interpretatie beiaard concoursen te Goes (2015), Breda (2016) en Springfield-USA (2017).

De afgelopen jaren was hij betrokken bij een aantal theatervoorstellingen van Stichting Voor de Wind, en Museum Speelklok in Utrecht. Deze voorstellingen waren gericht op gezinnen met (jonge) kinderen, en hij bezorgde op deze manier veel kinderen een eerste kennismaking met het orgel.

Programma

In Lochem speelt Bob de tweede luitsuite van J.S. Bach, hoogtepunten uit opera’s van W.A. Mozart, Arietta con Variazioni van J. Haydn, Gnossienne 1 en 3 van Erik Satie, delen uit The sound of Music en bekende popsongs.

Stichting Gudula Cultureel

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

