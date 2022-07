Beiaardconcert in toren Gudulakerk

LICHEM – Op vrijdagavond 8 juli start om 19.00 uur de beiaardconcertserie van de Stichting Gudula Cultureel in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk. Dit eerste concert in 2022 wordt verzorgd door stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman met als gastspeler Rien Wulffraat op accordeon.

Stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman (1984) studeerde beiaard bij Bernard Winsemius, Henk Verhoef en Frans Haagen aan de Nederlandse Beiaardschool. Hij is stadsbeiaardier van Lochem en Rijssen.

Rien Wulffraat (1942) studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium. Rien is een veelzijdig en kleurrijk musicus. Naast piano speelt hij ook accordeon. Hij treedt regelmatig op met de klezmerband “di Mechaje” en hij heeft een duo dat Franse chansons uitvoert.

Programma

De beide musici brengen een heel afwisselend programma met klassieke inslag maar ook tangomuziek, jazz en traditionals.

Geschiedenis beiaard Lochem

Na restauratie van de kerktoren werd in 1960 een nieuwe beiaard geplaatst, gegoten door B.Eijsbouts BV te Asten. Naar aanleiding van de restauratie van de Grote of St.-Gudulakerk zijn in 1975 door Eijsbouts vier basklokken bijgeplaatst. Na ruim 20 jaar was dit instrument tot op de draad versleten en in 1998 is het grondig gerestaureerd. De beiaard werd door de firma Eijsbouts voorzien van een nieuw stokkenklavier en aangevuld met twee klokken in de toonhoogten van Cis5 en d5. De beiaard omvat thans 49 klokken en is daarmee een van de grootste van de provincie Gelderland, met als basis de grote Wegewaert-klok in de toonhoogte d1.

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....