Beiaardier Frans Haagen geeft concert in de Grote of St.-Gudulakerk in Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 14 juli om 19.00 uur zal beiaardier Frans Haagen het tweede concert van dit seizoen in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk verzorgen. Frans Haagen is een bekende en ervaren musicus met een brede achtergrond. Hij heeft gestudeerd aan diverse conservatoria en heeft zich gespecialiseerd in beiaard, orgel, kerkmuziek, koordirectie, schoolmuziek en piano. Dankzij zijn uitmuntende vaardigheden heeft Haagen al vele prijzen gewonnen bij orgel- en beiaardconcoursen en heeft hij concerten gegeven in heel Europa en zelfs daarbuiten.

Naast zijn optredens is Frans Haagen ook werkzaam als hoofdvakdocent beiaard en leidt hij de vakopleiding van de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, die onderdeel uitmaakt van het Utrechts Conservatorium (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Hij is tevens beiaardier in Almelo, Doesburg, Kampen en Zutphen, waardoor zijn expertise en passie voor dit bijzondere instrument verder reiken dan Lochem alleen.

De beiaardconcerten worden georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, die ervoor zorgt dat het publiek kan genieten van de muziek op de terrasjes en in de schilderachtige straatjes rondom de markt in Lochem. Het is een unieke gelegenheid om de prachtige klanken van de beiaard te ervaren in de charmante omgeving van de stad. Als blijk van waardering en ter ondersteuning van de beiaardmuziek staat er aan de voet van de toren een collectebus waar vrijwillige bijdragen kunnen worden gedaan.

Voor meer informatie over het concert en andere evenementen georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, kunt u terecht op de website www.gudula.nu.

