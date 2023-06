Bijzondere start beiaardconcertserie Gudula Cultureel op vrijdag 30 juni

LOCHEM Maar liefst 10 koperblazers, afkomstig uit de verschillende kernen van de gemeente Lochem, zullen samen met stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman de zomerbeiaardserie vanaf de toren van de Lochemse Grote of St.-Gudulakerk inluiden.

Met dit concert, mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, wil de Stichting Gudula Cultureel de Lochemse beiaard, een bijzonder instrument, meer in de schijnwerpers plaatsen. In augustus 2014 werd bekendgemaakt dat de beiaardcultuur in Nederland wordt erkend als immaterieel (cultureel) erfgoed.

Lochemse beiaard

Lochem is trots op de beiaard in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk, een kostbaar, authentiek, cultuurhistorisch bezit gegoten door B.Eijsbouts BV te Asten. Elk kwartier strooien de klokken een melodie over de oude binnenstad. Iedere week wordt op marktdagen de beiaard bespeeld. De Lochemse Beiaard is één van de mooiste beiaarden van ons land. Deze is geschikt voor alle soorten muziek: volksliedjes, klassiek en modern. Ook speciaal voor de beiaard gecomponeerde muziek klinkt over de stad.

Sinds 2013 is beiaardier Jan-Geert Heuvelman de vaste bespeler van de Lochemse Beiaard. Hij verzorgt wekelijks – hoog in de toren achter zijn stokkenklavier, tussen de klokken – de bespelingen.

Het concert op vrijdag 30 juni begint om 19.00 uur en er staan o.a. werken van Leen ’t Hart, Handel en Lerinckx op het programma.

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl