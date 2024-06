Choral Evensong met Mäntyjärvi in St. Gudulakerk

LOCHEM – Op zondag 30 juni om 19.00 uur zingt Capella Gudula onder leiding van Els Dijkerman de Trinity Service van de Finse, hedendaagse componist Jaakko Mäntyjärvi tijdens de vespers in de St. Gudulakerk aan de Markt in Lochem.

Mäntyjärvi noemt zijn componeerstijl ‘eclectisch’ en inderdaad horen we naast Engelse ook Oosters-orthodoxe en Scandinavische invloeden. Volle klanken en verrassende akkoordwendingen kenmerken het werk. De Trinity Service, in 2019 geschreven voor het Trinity College in Cambridge, is een compleet gezongen Choral Evensong met onderdelen zoals de preces, canticles en responses.

De liturgie van de Engelse Choral Evensong schrijft ook riten en houdingen voor die in Engeland heel gewoon zijn, maar die we in Nederlandse Evensongs niet vaak gebruiken. Zitten, staan en knielen zijn bijvoorbeeld voor elk onderdeel van de Evensong anders, evenals het binnendragen van een processiekruis. Dit alles zal op 30 juni – met toelichting – te zien zijn.

Alles wat gezongen wordt, zal in het Engels zijn en de gesproken delen zijn in het Nederlands. Voor, tijdens en na de Evensong is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. De kerk gaat open om 18.30 uur. Er is een vrije gift bij de uitgang. De muziekvespers in Lochem bieden een moment van muziek en bezinning, midden in de stad.

Meer informatie is te vinden op www.kerklochem.nl en www.gudulakerk.nl.