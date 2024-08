Concert celloduo Freijzer en Berman in Gudulakerk

LOCHEM – Op vrijdagavond 30 augustus om 20.00 uur speelt het celloduo Freijzer en Berman in de Grote of St.- Gudulakerk.

Mariette Freijzer studeerde in Amsterdam en later nog een jaar barokcello in Genève. Ze speelt nu voornamelijk kamermuziek, onder meer met violiste Hebe Mensinga in het Hildebrand-pianotrio en met pianiste Cathelijne Maat.

René Berman studeerde in Groningen en daarna bij William Pleeth in Londen. Hij is solocellist in de Philharmonie Oost-Nederland. Met de pianisten Kees Wieringa en Michaël Krücker gaf hij veel concerten en nam enkele cd’s op. Hij is cellodocent aan het Artez-conservatorium.

Programma

Het celloduo brengt een gevarieerd programma met onder andere werken van Gabrielli, Vivaldi, Bach, Offenbach, Ysaye, Popper en Paganini.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis. Vrije gift bij de uitgang. Voor informatie: gudulacultureel.nl