Concert duo Scando in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 2 augustus om 20.00 uur speelt het duo Scando in de Grote of St.- Gudulakerk. Het duo Scando bestaat uit de violisten Dorothea Mertin en Anne Eding, moeder en dochter. Hun allereerste “tournee” bracht hen in New Zeeland waar ze in cafés en op straat optraden. Anne was toen 6 jaar oud. Sindsdien groeide het enthousiasme om samen muziek te maken. De Scandinavische volksmuziek kwam per toeval op hun pad. Ze merkten hoe blij deze muziek hen en anderen maakte. Dat was één van de redenen waarom ze begonnen concerten te geven. Zo ontstond 7 jaar geleden het duo Scando. Door concerten en workshops brengt Scando de muziek uit het Noorden meer naar onze landen.

Programma

Scando speelt volksmuziek uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en ook Finland, Shetland, Engeland en zelfs Boston (USA) !

De beide violisten verdiepten zich tijdens reizen en workshops in deze muziek. Traditioneel zijn er geen noten; door het voor- en naspelen wordt de muziek van generatie tot generatie doorgegeven. Op deze manier ontstaat er een heel andere beleving van de muziek en krijgen de stukken hun eigen leven, omdat ze zich in een constante transformatie bevinden. Vooral in deze digitale tijd is deze traditie een ware schat die een heel bijzondere magie uitstraalt.



Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis. Vrije gift bij de uitgang. Voor informatie: gudulacultureel.nl