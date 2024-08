Concert Euregio Strijksextet in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 16 augustus om 20.00 uur speelt het Euregio Strijksextet in de Grote of St.- Gudulakerk.



Het Euregio Strijksextet bestaat uit de Canadese violiste Joan Dillon, de Nederlandse violiste Miriam van Dixhoorn, de Japanse violiste Nachiko Ueno, de Duitse cellist Benno Rickert, cellist Gesa Hangen en violiste Susanne Broekhuijsen. Verschillende leden van het sextet wonen rond de grensstreek van de Achterhoek, zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse kant van de grens. Ieder afzonderlijk hebben zij een carrière als uitvoerend musicus in orkesten en kamermuziekensembles. Daarnaast hebben enkelen ook een lespraktijk.



Programma

Op het programma staat het feestelijke strijksextet van Johannes Brahms in G majeur opus 36. Dit sextet is een lieveling onder de musici vanwege zijn zonnige karakter. De prachtige melodieën die, typisch Brahms, ook een diep gevoel van nostalgie oproepen, worden door de verschillende instrumenten afwisselend of tegelijkertijd, over elkaar heen buitelend of juist als serene solo gespeeld. Het concert wordt geopend met het ééndelige strijksextet “Capriccio” van Richard Strauss. Deze compositie is onderdeel van de gelijknamige opera, die in 1941 in München in première ging. Het is een lyrische compositie die doordrenkt is van smeuïg sentiment tegenover innige melodische lijnen. In dit korte sextet hoort men duidelijk dat Richard Strauss heel veel geleerd heeft van zijn illustere voorganger Johannes Brahms die met recht de favoriet onder de klassieke muziekliefhebbers is gebleven.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis. Vrije gift bij de uitgang. Voor informatie: gudulacultureel.nl