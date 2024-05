ContraBasta in Concert in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op zondag 2 juni komen vijf bassisten van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, naar de Gudulakerk in Lochem. Dit ensemble komt onder de naam “ContraBasta in Concert “ met een programma waarin de veelzijdigheid van het instrument optimaal wordt geëtaleerd. Dit concert is een initiatief van ContraBasta en de Stichting Gudula Cultureel.

Bassisten in hart en nieren

ContraBasta bestaat uit bassisten in hart en nieren, die vinden dat de contrabas het begin en het einde van de muziek is! Er gaat niets boven een contrabas, behalve meer bassen bij elkaar natuurlijk! Contrabas is niet slechts een instrument, het is een begrip, een ideologie! Je kiest er niet voor om contrabas te leren spelen, het overkomt je! Op een dag raak je er verliefd op en daar zit je de rest van je leven mee!

Kamermuziek

Daarom zijn deze musici gestart met ContraBasta. Het is prachtig om kamermuziek in allerlei combinaties van contrabassen te spelen: duet, trio, kwartet en kwintet, als het maar mooie muziek is. En ze maken geen onderscheid in genres en stijlen, ze spelen van klassiek tot jazz en van barok tot rock! Contrabasta speelt zowel originele composities als arrangementen van henzelf en van anderen, en ze hebben vooral ontzettend veel lol met elkaar. Zoals een klein kind het heerlijk vindt om met zijn vrienden te spelen. ContraBasta neemt u mee op een bastrip van 60 minuten en geeft u een beeld van de ontwikkeling van de functie van de contrabas door de eeuwen heen. Met o.a. muziek van Christopher Tey, Bach, Dragonetti, Strauss, Bernstein.

Het concert begint om 15.00 uur en de toegang bedraagt € 22,50.

