Els Dijkerman geeft Bach-orgelrecital in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 24 maart om 20.00 uur zal stadsorganist Els Dijkerman een Bach-orgelrecital geven in de Grote of St-Gudulakerk in Lochem. Het concert wordt georganiseerd in het kader van de Lochemse Bachweken en zal zich richten op de koraalvoorspelen van de grootmeester Johann Sebastian Bach. Het koor Capella Gudula zal meewerken aan dit speciale project.

Bach staat bekend als kerkmusicus en organist en zijn theologische, Lutherse visie of kernemotie is duidelijk te horen in zijn orgelstukken. De koraalvoorspelen van Bach nemen de tekst van het koraal als uitgangspunt en vormen een bijzondere categorie binnen zijn orgelwerken. Deze koralen werden vroeger gebruikt in de eredienst en hadden als doel de diepere betekenis of de strekking van de tekst te laten horen. Om deze nauwe band tussen tekst en orgelstuk te begrijpen, zal na elk orgelstuk het koraal worden gezongen, zodat ook nu de duiding door Bach te horen is.

Het concert belooft een afwisselende ervaring te worden, waarin bijzondere muzikale ontdekkingen kunnen worden gedaan. Het Gilman orgel, gebouwd in de tijd van Bach, zal in al zijn registers klinken en de akoestiek van de Lochemse kerk zal bijdragen aan een optimale beleving.

De Stichting Gudula Cultureel organiseert het concert en vraagt bij de uitgang een vrije gift, waardoor het concert voor iedereen laagdrempelig is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting: http://www.gudula.n/.

