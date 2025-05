Herinneringen ophalen met ‘boeken van toen’ tijdens Alzheimer Trefpunt Lochem

LOCHEM – Tijdens het Alzheimer Trefpunt Lochem op vrijdag 13 juni staat het thema ‘boeken van toen’ centraal. Bezoekers worden uitgenodigd om herinneringen op te halen aan de hand van boeken uit hun jeugd. Een persoonlijke benadering die garant staat voor mooie gesprekken en herkenning.

De ochtend begint om 10.30 uur in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem, met inloop vanaf 10.00 uur. In kleine groepjes wordt er eerst gesproken over leeservaringen van vroeger: werd er thuis veel gelezen, hoe leerde men lezen en welke boeken maakten indruk? Na de pauze worden de verhalen gezamenlijk gedeeld.

Bezoekers mogen zelf een boek meenemen dat voor hen een bijzondere betekenis heeft. Aanmelden is niet nodig, en deelname is gratis. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland.

Meer informatie is verkrijgbaar via at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch via 06-13514411.

Meer over Alzheimer Trefpunten: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

