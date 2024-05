Informatiebijeenkomst over Dementiezorg in Lochem

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert op vrijdag 14 juni 2024 een nieuwe bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Lochem. Deze bijeenkomsten, die maandelijks worden gehouden, bieden een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie.

Tijdens de bijeenkomst op vrijdagochtend zullen bezoekers kunnen luisteren naar Ron Hamelberg van ‘t Baken Lochem, die uitgebreid zal ingaan op de ondersteuning die zij bieden op het gebied van zorg en welzijn. Onderwerpen zoals de diensten van ‘t Baken, wettelijke regelingen waaronder WMO en WLZ, en de financiële aspecten van opname in een verpleeghuis zullen worden besproken. Daarnaast wordt er informatie gegeven over hoe men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en welke ondersteuning er beschikbaar is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem, met een inloop vanaf 10:00 uur. Het programma zelf loopt van 10:30 tot 12:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, en iedereen die interesse heeft in het onderwerp is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl of bellen naar 06-13514411 (Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland).