Jeroen den Herder (cello) speelt tijdens Licht van Gudula

LOCHEM – Op zaterdag 17 september is er in de Gudulakerk in Lochem weer een ‘Licht van Gudula’: een bijeenkomst voor meditatie met muziek en stilte.

Cellist Jeroen den Herder verzorgt die avond de muziek, die telkens afgewisseld wordt met enkele minuten stilte.

Jeroen: “De genius van muziek brengt ons naar binnen en zal het diepste van ons vragen. We moeten vooral een open bescheidenheid betrachten, waarnemen en luisteren.”

Jeroen speelt cello vanaf zijn vroegste jeugd en is als hoofdvakdocent verbonden aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam. Hij heeft in 35 landen geconcerteerd, met grote musici samengewerkt, masterclasses gegeven in Taiwan, Hong Kong, Israël, Portugal en Duitsland. Momenteel is hij bezig in zijn geboortestad Zutphen een post-hbo-centrum op te bouwen dat bovenstaande boodschap uitdraagt. Het tweejaarlijkse Internationaal Cellofestival Zutphen (sinds 1999) is hieraan verbonden.

Licht van Gudula is een ‘inloopconcert’ dat begint om 19 uur en eindigt om 21 uur. Bezoekers kunnen komen en gaan wanneer zij dat wensen. De toegang is vrij. Een vrijwillige donatie wordt gevraagd bij de uitgang.

Dit concert maakt deel uit van het programma van de landelijke Vredesweek 2022 van PAX.

Datum: zaterdag 17 september

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Gudulakerk Lochem, Markt 1

Entree: vrijwillige bijdrage het verlaten van de kerk

‘Licht van Gudula’ is een project van de Stichting KomPassie Lochem. www.kompassielochem.nl

