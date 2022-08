Kinderavondwandeling Lochemse Berg

LOCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 24 augustus een kinderavondwandeling op de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is heel oud en dat kan je goed zien in het landschap. Al heel lang wonen er mensen op de berg, die vroeger nog in spoken geloofden! Daar zijn spannende verhalen over, je hoort het op de rand van de Witte Wievenkuil. Ga je mee?

Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tijd: start om 19.30 uur. Duur: ca. 2 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

