Laatste marktorgelconcert in Gudulakerk Lochem door Wilbert Berendsen

LOCHEM – Op woensdag 27 augustus verzorgt Wilbert Berendsen om 11.30 uur het laatste marktorgelconcert van dit seizoen in de St.-Gudulakerk. Het concert wordt georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel.

Berendsen is cantor-organist van de Martinikerk in Doesburg, waar hij het monumentale Walcker-orgel bespeelt. Sinds 2015 is hij ook stadsorganist van de gemeente Doesburg. Hij studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Berendsen treedt regelmatig op in binnen- en buitenland.

De marktorgelconcerten vinden plaats in de St.-Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Meer informatie: www.lochemklassiek.nl.

