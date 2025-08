Marktorgelconcert in Gudulakerk Lochem door Olga Malkina

LOCHEM – Op woensdag 6 augustus zal organiste en pianiste Olga Malkina om 11.30 uur het derde marktorgelconcert van dit seizoen van de Stichting Gudula Cultureel verzorgen.

Olga Malkina is geboren in Nachodka, gelegen in het verre oosten van Rusland. Zij volgde daar de opleiding aan de muziekschool en in 1994 studeerde zij af aan het Kurmangazy Conservatorium in Alma-Ata (Kazachstan). Hetzelfde jaar nog maakte zij een orgeltournee door Zwitserland en is vervolgens in Nederland gaan wonen en werken.

Van 2002 tot 2012 vormde Olga Malkina met Nico Blom het ‘Duo Vierhandig’, dat zich toelegde op de weinig voorkomende combinatie van piano en orgel. Vaak betrof het eigen arrangementen. Op woensdag 21 februari 2007 traden zij op in het Amsterdamse Concertgebouw. Van de verschenen cd’s stond “Un Sospiro” in 2007 enige weken achtereen op een door luisteraars verkozen eerste plaats in de favorietenlijst van TROS Klassieke Top50.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis. Vrije gift bij de uitgang.

