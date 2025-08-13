Marktorgelconcert in Gudulakerk Lochem met Gertine Hoefnagel

LOCHEM – Op woensdag 20 augustus verzorgt organist Gertine Hoefnagel om 11.30 uur het vijfde marktorgelconcert van dit seizoen, georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel.

Gertine Hoefnagel (1997) studeerde orgel bij Bas de Vroome en Zuzana Ferjenčikova en koordirectie bij Wiecher Mandemaker aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Daarnaast volgde zij vakken kerkmuziek bij Hayo Boerema (improvisatie), Arie Hoek (cantoraat en hymnologie) en Hanna Rijken (liturgiek). Momenteel volgt zij een master aan het Utrechts Conservatorium bij Laurens de Man (orgel) en Rob Vermeulen (koordirectie).

Hoefnagel is cantrix van de Protestantse Gemeente Voorschoten en kerkorganist van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast dirigeert zij diverse (project)koren en geeft zij les aan de muziekscholen van Kampen en Urk. Ook heeft zij een eigen lespraktijk voor orgel en piano.

De concerten van Stichting Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis; bezoekers kunnen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie: www.lochemklassiek.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in