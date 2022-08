Nachtconcert bij kaarslicht in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 19 augustus om 22.00 uur vindt het jaarlijks terugkerende nachtconcert van de Stichting Gudula Cultureel plaats in de Grote of St.-Gudulakerk.

Het concert wordt deze keer verzorgd door een speciaal voor dit concert samengesteld gelegenheidstrio. Het trio bestaat uit Marike Tuin (cello), Mariëtte Holtrop (barokviool) en Sascha Mommertz (traverso). De drie musici zijn gespecialiseerd in oude muziek en spelen in diverse gerenommeerde ensembles waarmee zij zowel in binnen- als buitenland concerten geven.

Op het programma staat muziek uit de 17e en 18e eeuw van Joseph Haydn (1732-1809), Evaristo Felice Dall’Abaco (1675-1742), Friedrich Hartmann Graf (1727-1795) en Johann Rudolf Zumsteeg (1760-1802).

De entourage, een Gudulakerk verlicht met honderden kaarsjes, zorgt voor een bijzondere ervaring en sfeer.

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn.

Voor informatie: www.gudula.nu

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....