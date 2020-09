Nieuwe melodieën op de speeltrommel van de Gudulatoren in Lochem

LOCHEM – De bladeren beginnen langzaamaan weer van kleur te veranderen, tijd voor de beiaardier om de speeltrommel in de Gudulatoren weer van nieuwe melodieën te voorzien. De beiaardier van de Gudulatoren te Lochem is, naast de wekelijkse bespelingen, ook verantwoordelijk voor de melodieën die elk kwartier vanuit de toren klinken. In oktober willen we de oude melodieën verwijderen en nieuwe melodieën programmeren. Dit omvangrijke werk heet ‘versteken’.

Vanwege alle maatregelen mbt het Corona virus kon in het voorjaar de trommel niet verstoken worden. Daarom is het nu ook hoog tijd om nieuwe melodieën op speeltrommel te zetten. Ook deze keer worden de inwoners van de gemeente Lochem weer uitgenodigd om hun favoriete melodie aan te melden voor een plekje op de speeltrommel.

Een melodie die wordt verstoken staat een half jaar op de speeltrommel en klinkt elk uur. Kunt u uitrekenen hoe vaak deze melodie klinkt? Een melodie voor de trommel moet ijzersterk zijn, niet overbekend, maar wel herkenbaar.

Heeft u bijzondere wensen, aanstekelijke melodieën, leuke ideeën, fantastische liedjes, of iets dat toch echt iedereen moet horen vanuit de toren? Tot zaterdag 06 oktober 2018 kunt u uw favoriet doorgeven:

email: beiaardlochem@gmail.com,

facebook; ‘Beiaard Lochem’

per post; Vrienden van de Lochemse Beiaard, Stiggoor 66, 7241 LB Lochem

