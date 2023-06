Opening zomerconcerten Gudulakerk met Capella Gudula

LOCHEM – Op vrijdagavond 23 juni om 20.00 uur opent Gudula Cultureel het zomerconcertseizoen 2023. Capella Gudula geeft onder leiding van Els Dijkerman een vocale inkijk in de Engelse ziel door de eeuwen heen. Het koor brengt een Evensongprogramma met extra aandacht voor de Engelse componist William Byrd (1543-1623). Dit jaar wordt zijn 400e sterfjaar herdacht. Hij was een van de grootste componisten van zijn generatie. Naast werken van Byrd worden composities van o.a. Tallis, Gibbons en Sullivan uitgevoerd.

Capella Gudula, opgericht in 2009 door Els Dijkerman, is een vocaal ensemble dat zich richt op klassieke ensemblezang. Het koor is genoemd naar de heilige van de thuisbasis: de St.- Gudulakerk in Lochem. Capella Gudula verzorgt vespers in de Walburgiskerk van Zutphen en de St.- Gudulakerk in Lochem. Daarnaast verzorgt ze op kleine schaal concerten. Ze kiest daarbij repertoire uit de rijke traditie van de Engelse evensong, dat in een eigentijdse liturgische vorm wordt gebruikt.

Els Dijkerman is organist van de Grote of St.- Gudulakerk in Lochem. Hier bespeelt ze het Gilman-orgel uit 1758 en een Quellhorst-orgel uit 1806 en dirigeert zij diverse koren en ensembles. Ze startte er met het uitvoeren van muziekvespers, Bachcantates, uitvoeringen van het Middeleeuwse Gudula-officie en gregoriaans, zomeravondconcerten en het houden van ikonenexposities.

Daarnaast heeft zij als organist en dirigent een concertpraktijk.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St.- Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn. Voor informatie: www.gudula.nu

