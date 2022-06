Opening zomerconcerten Gudulakerk met Vocaal Ensemble Cordier

LOCHEM – Op vrijdagavond 17 juni om 20.00 uur opent Gudula Cultureel het zomerconcertseizoen 2022. Het Vocaal Ensemble Cordier, dat gedirigeerd wordt door Jurriaan Poesse, brengt een gevarieerd programma onder de titel ‘The Gift’. Aan het concert wordt meegewerkt door cellist Wisse de Rijk.

The Gift

The Gift volgt een rode draad van vocale composities die op elkaar geïnspireerd zijn, daterend vanaf 1600 tot heden. Tijdens dit concert gaan twee werken in première die ook passen binnen dit concept. Heel bijzonder is het dat de composities van de hand zijn van twee zangers uit het koor, respectievelijk Ruben Stolp en Henk Stoeten.

Jurriaan Poesse

Jurriaan Poesse (1993) studeert koordirectie bij Klaas Stok aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle. Op dit moment zit hij in de afrondende fase van zijn Masteropleiding.

Jurriaan is naast het Vocaal Ensemble Cordier ook dirigent van Kamerkoor Arte Vocale uit Hengelo, Kamerkoor Canteklaer en Vocaal Ensemble De Troubadours uit Enschede en Toonkunstkoor Euterpe uit Deventer. Daarnaast is hij cantor bij de Protestantse Gemeente Zutphen en tevens actief als koorzanger en incidenteel als solist (bas/bariton).

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn. Voor informatie: www.gudula.nu

