Requiem van Mozart door Vocaal Ensemble La Colombe in de Grote of St.-Gudulakerk te Lochem

LOCHEM – Op zondagmiddag 9 maart, om 15.30 uur, voert Vocaal Ensemble La Colombe het Requiem van Mozart op in de Grote of St.-Gudulakerk te Lochem. La Colombe staat onder leiding van dirigent Iassen Raykov. De solopartijen worden uitgevoerd door koorleden, terwijl het koor wordt begeleid door de veelzijdige pianiste Sofia Vasheruk. De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt gewaardeerd

Via een anonieme oproep kreeg Mozart de opdracht om een dodenmis te componeren. De opdrachtgever wilde de indruk wekken dat het om zijn eigen compositie ging! Omdat Mozart al de helft van de beloning vooraf had ontvangen, aanvaardde hij de opdracht. Voor de opzet van het werk koos hij de vorm van de dodenmis, zoals die in de rooms-katholieke kerk gebruikelijk is. Aangezien hij al ernstig ziek was, schreef Mozart een groot deel van het ‘Requiem’ op zijn sterfbed. Enkele delen van de mis bleven echter onvoltooid. Zijn leerling en kopiist Franz Xaver Süssmayr maakte het werk af. Hoewel niet alle delen van een dodenmis zijn gebruikt, behoren de stukken die wel zijn gemaakt tot de parels van de muziek. De koorpartijen stralen een bijna goddelijke schoonheid uit en ontroeren tot op de dag van vandaag vele mensen.

Iassen Raykov is een veelzijdig musicus. In zijn geboorteland Bulgarije studeerde hij piano, onder meer bij Dimo Dimov aan het Staatsconservatorium in Sofia. Hij kwam naar Nederland om zijn pianostudie te vervolgen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij les kreeg van Gert Jan Vermeulen en Marcel Baudet. In die tijd studeerde hij ook koordirectie onder leiding van Jos Vermunt, Daniël Reuss, Hans van den Hombergh en Jos van Veldhoven aan hetzelfde conservatorium, en daarnaast orkestdirectie bij Kerry Woodward aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede.

Sofia Vasheruk, geboren in Moskou, begon al op vierjarige leeftijd met pianostudies aan het Gnessin Staatsmuziekcollege (bij prof. A. Traub) en later aan het Chopin Muziekcollege in Moskou (bij prof. K. Knorre). Ze won prijzen op internationale competities en treedt wereldwijd op als solist en in kamermuziekensembles, met een bijzondere focus op vocale muziek en het cellorepertoire. Haar eerste CD, Rêverie (2017), was een eerbetoon aan Debussy. Haar volgende project is een CD met pianomuziek van Leo Samama, ter gelegenheid van diens jubileum.

