Solistenkwartet Kwartens geeft zomerconcert in St.-Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 4 juli om 20.00 uur verzorgt het solistenkwartet Kwartens het tweede zomerconcert van het seizoen van Stichting Gudula Cultureel. De sfeervolle St.-Gudulakerk aan de Markt in Lochem vormt het decor voor het programma Madrigal Moments, waarin Kwartens een muzikale reis maakt van Schotland naar Zuid-Frankrijk.

Het kwartet – bestaande uit Minou Tuijp (sopraan), Baukje Toren (alt), Eduard Ponten (tenor) en Jan Kruisselbrink (bas) – wordt bijgestaan door pianist Alie Kruisselbrink. Het repertoire bevat werken van onder meer Wallace, Moonie, Lambeth, Farmer, Morley, Debussy, Fauré en Saint-Saëns.

Bekende stemmen in kleine bezetting

De zangers van Kwartens zijn geen onbekenden in de vocale wereld en zingen of zongen in ensembles als Consensus Vocalis, La Colombe en Capella Gudula. Eerder trad het kwartet op in onder meer Borne en Enschede, en verzorgde het de muzikale omlijsting van de opening van de Textiel Biënnale 2025. Ook verlenen zij regelmatig hun medewerking aan kerkdiensten in Zutphen.

Het concert in Lochem is gratis toegankelijk. Na afloop is er een vrije gift.

Meer informatie is te vinden op www.lochemklassiek.nl en op www.kwartens.nl.

