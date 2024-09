Stille filmklassieker ‘The General’ met live orgel in de Gudulakerk Lochem

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LOCHEM – Op vrijdagavond 27 september 2024, om 21.00 uur, wordt in de St. Gudulakerk in Lochem de stille film The General van Buster Keaton vertoond. Wat deze vertoning bijzonder maakt, is dat meesterorganist Gijs van Schoonhoven de film live zal begeleiden op het kerkorgel, een verrassende rol voor het instrument.

Bij stomme films uit de vroege 20e eeuw was het gebruikelijk dat een bioscooporgel de muziek live verzorgde. Gijs van Schoonhoven brengt die traditie tot leven door improviserend de geluidloze film te begeleiden, iets waarin hij zich heeft gespecialiseerd.

Over de film The General

De keuze voor vanavond is gevallen op The General (1926), een komische film van Buster Keaton over liefde, treinen en oorlog. De film, geproduceerd door United Artists, is gebaseerd op de historische Great Locomotive Chase tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

Stichting Gudula Cultureel

De vertoning is onderdeel van de concertreeks van Stichting Gudula Cultureel, die plaatsvindt in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. De toegang is gratis, maar een vrije gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 27 september 2024

Tijd: 21.00 uur

Locatie: St. Gudulakerk, Markt 4, Lochem

Toegang: gratis (vrije gift bij uitgang)

Meer informatie: www.gudulacultureel.nl

