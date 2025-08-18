Verrassingsconcert in toren Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdag 22 augustus klinkt er een bijzonder samenspel van gitaar en klokken vanuit de toren van de Grote of St.-Gudulakerk. Stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman en gitarist Viktor Koning brengen vanaf 19.00 uur een verrassingsconcert onder de titel For Whom the Bell Tolls.

Het programma combineert de klanken van de beiaard met gitaarmuziek, wat zorgt voor een unieke muzikale beleving. Viktor Koning (1996) geldt als een van de opvallende jonge gitaristen van Nederland. Hij trad op tijdens onder meer Musis Sacrum, het Grachtenfestival en NPO Radio 4. Ook won hij prijzen op het Prinses Christina Concours en het EGTA Gitaarconcours. Daarnaast volgde hij masterclasses bij internationaal gerenommeerde musici zoals Leo Brouwer en Aniello Desiderio.

De concerten van Stichting Gudula Cultureel zijn in de hele binnenstad van Lochem te beluisteren, vanaf de terrassen en in de straten rondom de markt. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Meer informatie is te vinden op www.lochemklassiek.nl.

