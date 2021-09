Vocaal Ensemble Rijssen zingt in Lochem

Deel dit bericht













LOCHEM – Op zaterdag 2 oktober laat Vocaal Ensemble Rijssen (VER), onder leiding van Jan-Geert Heuvelman, weer van zich horen! Het koor brengt werken van Bach in de prachtige Gudulakerk te Lochem. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Karel Demoet (kistorgel) en enkele strijkers. Toelichting op de muziek wordt gegeven door dr. Marcel Zwitser.

Tijdens de lockdown is VER blijven repeteren. Koorleden konden hun partijen thuis studeren en werd er digitaal gerepeteerd. Dat het geen ideale situatie was, behoeft geen uitleg. De blijdschap was ook groot toen er weer groen licht werd gegeven om fysiek samen te komen als koor! Vanwege de benodigde ruimte werd er uitgeweken naar de Gudulakerk in Lochem. In deze prachtige ruimte klonk het koor al snel weer als vanouds en werd de draad weer opgepakt.

De werken waaraan gestudeerd wordt zijn van J.S. Bach. De motetten stonden eigenlijk al op de planning voor het oktoberconcert van 2020 maar dat kon toen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Het koor zingt onder andere het bekende ‘Jesu, meine Freude’ (BWV 227) en ‘Komm Jesu komm’ (BWV 229).

Voor dit concert worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd. Tickets kunnen gekocht worden via de site van het koor (www.vocaalensemblerijssen.nl). De toegangsprijs bedraagt 12,50 (vanaf 12 jaar). Kinderen onder 12 morgen gratis naar binnen. Ook zal er voor een betaalde livestream gezorgd worden. Voor een toegangscode kunt u ook terecht op de website van het koor.

Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk openen om 19.30 uur. Het koor ziet er naar uit u te ontmoeten.



