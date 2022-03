Volle maan wandeling, Lochemse Berg

LOCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op vrijdag 18 maart 2022 een volle maan wandeling over de Lochemse Berg. Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang niet toegankelijk, maar als het volle maan is wordt soms een uitzondering gemaakt. De boswachter neemt u dan in het donker mee over de berg. Te zien zijn dan de sterren en de gloed van de verlichting van nabijgelegen dorpen en campings.

Te horen zijn allerlei omgevingsgeluiden, geritsel in de bladeren, wegspringende konijnen en misschien roepende bosuilen. Juist hierdoor zult u merken dat een wandeling die u overdag al vaker hebt gemaakt gedurende de nacht opeens geheel nieuw en anders kan zijn. Probeer het maar eens en loop mee met de boswachters. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd : start om 19.30 uur. Duur: ca. 2 uur.

: start om 19.30 uur. Duur: ca. 2 uur. Deelname : 8,00 euro p.p., donateurs GLK 3,00 euro op vertoon van een geldige donateurspas.

: 8,00 euro p.p., donateurs GLK 3,00 euro op vertoon van een geldige donateurspas. Opmerking: Deze excursie is geschikt voor goede, stabiele wandelaars vanaf 12 jaar. Stevig schoeisel is noodzakelijk. Bij harde regen, sneeuw, storm of mist gaat de wandeling niet door.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

