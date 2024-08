Wereld Alzheimer Dag: Speciale voorstellingen in Almen en Lochem

LOCHEM – In het kader van de Wereld Alzheimer Dag, worden op 18 september twee bijzondere theatervoorstellingen georganiseerd in Lochem en Almen, gericht op het vergroten van begrip en bewustwording rondom dementie.

‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ in Lochem

In Schouwburg Lochem (Oosterwal 22, Lochem) wordt de theatervoorstelling ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ gepresenteerd. Theatermaker Matzer verkent hierin de uitdagingen van het omgaan met dementie. Astrid van Eck vertolkt zowel de moeder met dementie als de zoekende dochter, begeleid door de muziek van Helge Slikker. De voorstelling, bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden, vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur, met inloop vanaf 13.15 uur.

Wethouder Wendy Goodin opent de middag en gaat in op het belang van een dementievriendelijke samenleving. Na de voorstelling wordt er een hapje en drankje geserveerd, verzorgd door de betrokken organisaties in samenwerking met de locatie.

Om bij de voorstelling te kunnen zijn, kunt u gratis kaarten reserveren via e-mail (at.lochem@ alzheimervrijwilligers.nl) of telefonisch (06-20 31 81 69).

‘Wie van de Drie’ in Almen

In Dorpshuis Ons Huis (Dorpsstraat 37, Almen) wordt om 19.30 uur de voorstelling ‘Wie van de Drie’ opgevoerd door theater ‘Aan De Lijn’ uit Deventer. In deze clowneske voorstelling proberen zus, zus en broer op leeftijd te ontdekken wie van hen dementie heeft. Met muziek- en geheugentesten blijft het een raadsel of, en wie van de drie, dementie heeft. De voorstelling gaat niet alleen over dementie, maar ook over de onderlinge communicatie en relaties. Een spel van macht, onmacht en verbondjes en toch om elkaar geven. Inloop vanaf 19.00 uur, toegang is gratis en reserveren is niet nodig, maar kan via zorgenwelzijnalmen@gmail.com.

Met dank aan

“De voorstellingen worden georganiseerd door Dementienetwerk Lochem en Alzheimer Trefpunt in samenwerking met Welzijn Lochem. Hulpfonds De Berkel en de Stichtingen Lochems Steunfonds en Fonds 1819 hebben met hun steun deze evenementen in Almen en Lochem mede mogelijk gemaakt.”