Winterwandeling Lochemse Berg

LOCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 15 december 2021 een winterwandeling over de Lochemse Berg. Hoe uitdagend is de Lochemse Berg in de winter? Dat hangt van het weer af, maar de boswachters hebben voor elk weer een passende route. Struinen door de bladeren of genieten van vergezichten als de zon schijnt. Onderweg krijgen de deelnemers informatie over het ontstaan van de Lochemse Berg en wat daar nu nog van te zien is. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter: Stevige schoenen aanbevolen.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.

