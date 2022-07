Zomeravondconcert in Gudulakerk met Euregio Strijkkwintet

LOCHEM – Op vrijdagavond 29 juli om 20.00 uur verzorgt het Euregio Strijkkwintet het vierde zomeravondconcert van Gudula Cultureel in het seizoen 2022.

Internationaal ensemble

De musici van het Euregio Strijkkwintet wonen aan weerszijden van de Duitse grens en hebben elkaar gevonden in hun passie voor de kamermuziek. Zij hebben ieder afzonderlijk tevens een carrière in o.a. orkest-, kamermuziek en lespraktijk. Opgericht in 2010 als strijkkwartet, richt het kwartet zich hoofdzakelijk op het uitvoeren van grote kamermuziekwerken op podia in de grensregio.

Susanne Broekhuijsen, eerste viool, studeerde bij Ilja Grubert. Zij heeft veelvuldig geremplaceerd in de Nederlandse (kamer) orkesten. Als vioolsolist vertolkte ze o.a. de concerten van Beethoven, Mendelssohn en Korngold. Momenteel legt ze zich toe op kamermuziek. Susanne heeft haar eigen vioollespraktijk in Bad Bentheim (Duitsland).

Joan Dillon, tweede viool, heeft haar Bachelor of Music aan de Brandon University in Canada behaald. Zij was vervolgens gedurende 42 jaren als plaatsvervangend concertmeester verbonden aan het Orkest van het Oosten (het huidige Phion).

Miriam van Dixhoorn, eerste altviool, studeerde viool bij Davina van Wely aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en altviool bij Serge Collot in Parijs. Zij was gedurende negen jaren als altvioliste verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Miriam heeft zich in verschillende muziekstijlen gespecialiseerd waaronder klezmer, volksmuziek en jazz improvisatie. Zij heeft een lespraktijk in Winterswijk.

Nachiko Ueno, tweede altviool, studeerde viool en altviool in Tokio. Zij was als violiste verbonden aan de Philharmonica Ungarica in Marl (Duitsland). Zij is woonachtig in Borken ( Duitsland) waar zij gedurende 25 jaren aan de muziekschool verbonden was. Momenteel richt zij zich op kamermuziek zowel in Japan als in Duitsland in diverse samenstellingen.

Gesa Hangen, cello, komt uit Gescher (Duitsland) en studeerde aan de Folkwanghochschule in Essen bij Professor Mirko Dorner. Zij is sinds 1991 celliste van het Indigo strijkkwartet. Gesa heeft zich in velerlei muziekstijlen gespecialiseerd, waaronder jazz, traditionele Chinese muziek, filmmuziek. Als celliste was zij betrokken bij optredens van Heavy-Metal band Therion en diverse ensembles waarmee zij landelijke en ook internationale bekendheid heeft verworven.

Programma

Het Euregio Strijkkwintet voert twee strijkkwintetten uit in Lochem, het strijkkwintet nr. 85 in C grote terts, opus 42/2, van Luigi Boccherini (1743-1805) en het strijkkwintet in g kleine terts, KV 516 van Wolfgang Amadeus Mozart (1757-1791). Waar de composities van Boccherini doorgaans worden getypeerd door een onbezorgde lichtheid, wordt het werk van Mozart vrijwel altijd gekenmerkt door groot drama.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn. Voor informatie: www.gudula.nu

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....