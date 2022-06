Zomeravondconcert in Gudulakerk met Il Canto di Rame

LOCHEM – Op vrijdagavond 1 juli om 20.00 uur verzorgt het ensemble Il Canto di Rame het tweede zomeravondconcert van Gudula Cultureel in het seizoen 2022.

De musici van Il Canto di Rame zijn voortdurend op zoek naar uitdagingen en staan bekend om hun originele programmering. Het ensemble heeft zijn wortels in de barok en de blik op de toekomst waardoor zij de totaalbelevenis van woord en muziek, heel gebruikelijk in de Oude Muziek, hebben weten te vertalen naar een hedendaags concept.

Samenstelling

Het ensemble bestaat uit saxofonist Iris Gruber, sopraan en organist Elske te Lindert, cellist Marije Toenink en organist en klavecinist Liga Vilmane.

Iris Gruber (1985) studeerde klassiek saxofoon van 2005 tot 2011 in Wenen bij Christian Maurer en specialiseerde zich daarnaast in Jazz bij professor Wolfgang Puschnig. Aan het ArtEZ conservatorium Enschede vervolgde zij haar opleiding bij Johan van der Linden.

Elske te Lindert (1980) studeerde orgel bij Gijs van Schoonhoven en Cor Ardesch en zang bij Maarten Koningsberger. Elske heeft een brede concertpraktijk als zangeres. Ze volgde masterclasses bij onder andere Margreet Honig en Paul Triepels en heeft momenteel les van Johannette Zomer. Als sopraan maakt ze deel uit van het ensemble Il Canto di Rame.

Marije Toenink (1982) studeerde aan het Artez Conservatorium Enschede bij Paul Uyterlinde, in Lodz (Polen) bij Stanislav Firlej en aan het Mozarteum in Salzburg bij Prof. Dankwart Gahl. Van 2005-2009 vervolgde zij haar studie aan de Folkwang Hochschule in Essen bij prof. Alexander Hülshoff waar zij tevens barokcello studeerde bij Markus Möllenbeck.

Līga Vilmane (1983) studeerde orgel aan de Jāzeps Vītols Muziek Academie in Rīga, waar ze les volgde bij Tālivaldis Deksnis. Ze vervolgde haar studie bij Gijs van Schoonhoven en Theo Jellema (ArtEZ-conservatorium Enschede) waar zij haar master-diploma behaalde in 2009. Liga volgde een klavecimbelopleiding bij Tineke Steenbrink aan het ArtEZ-conservatorium Zwolle en nam daarnaast les bij Ton Koopman en Christian Rieger. In 2013 behaalde zij het master-diploma.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St. Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn. Voor informatie: www.gudula.nu

