Zomerconcert Susanne en Jan Broekhuijsen in St. Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdag 15 augustus om 20.00 uur verzorgt Stichting Gudula Cultureel het vijfde zomerconcert van dit seizoen in de Grote of St.-Gudulakerk. Violiste Susanne Broekhuijsen en pianist Jan Broekhuijsen brengen een programma met de Regenliedsonate van Johannes Brahms en de sonate in A van César Franck.

Susanne Broekhuijsen studeerde viool bij Ilya Grubert en speelde in het Nationaal Jeugd Orkest en het Wiener Jeunesse Orchester. Ze remplaçeerde in diverse orkesten, waaronder het Radio Kamerorkest, het Residentie Orkest en Combattimento Consort, en trad als soliste op met werken van Beethoven, Mendelssohn en Korngold. Tegenwoordig richt zij zich vooral op kamermuziek, onder meer als primarius in het Euregio-ensemble en altvioliste in het Lucien Capettrio.

Haar vader, pianist Jan Broekhuijsen, studeerde aan het Sweelinck Conservatorium bij Willem Brons en volgde daarnaast een beeldende opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij was ruim dertig jaar docent muziektherapie bij de HAN en is actief als kamermusicus en solopianist.

De toegang tot het concert is gratis. Na afloop is er een vrije gift mogelijk. Locatie: Grote of St.-Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. Meer informatie: www.lochemklassiek.nl.

