Workshop ‘Persberichten schrijven’ voor verenigingen

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 22 februari 2023 kun je in de Bibliotheek Lichtenvoorde terecht voor het (leren) schrijven van het meest ideale persbericht. De workshop begint om 19.30 uur en deelname is gratis. De workshop wordt verzorgd door Barbara Pavinati, neerlandica en correspondente van Achterhoek Nieuws. Opgave is mogelijk in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, of via www.oostachterhoek.nl/persberichten.

Persberichten

Ben jij verantwoordelijk voor de publiciteit van je vereniging en wil je je verenigingsactiviteiten onder de aandacht brengen? Of misschien ZZP-er, die graag in de krant wil om te vertellen over je bedrijf? Natuurlijk kun je er een bedrag tegenaan gooien en een advertentie plaatsen. Maar hoe kun je op een andere manier, via ‘free publicity’, je nieuwtje aan een groot publiek vertellen? Schrijf een persbericht!

Tijdens de workshop ‘Hoe schrijf je een persbericht’ krijg je handvatten om een zo pakkend mogelijk bericht te schrijven, dat de redactie misschien zelfs wel praktisch ongewijzigd plaatst. Je krijgt tips over het opbouwen van het meest ideale bericht. De kans wordt groter dat je dan ook werkelijk het nieuws gaat halen.

Barbara Pavinati

Barbara Pavinati studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als correspondent voor Achterhoek Nieuws, waarvoor ze, op basis van interviews, redactionele stukken en advertorials schrijft. Ook schrijft ze in opdracht persberichten voor organisaties, verenigingen en particulieren. Vanuit haar eigen bureau ‘Rabarbara’ verzorgde ze twee jaren de Schrijfcafés in diverse Achterhoekse Bibliotheken. Inmiddels zijn er meerdere boeken van haar hand verschenen.

Social Media

Ook interessant voor verenigingen: op donderdagavond 9 maart volgt er weer een gratis workshop. Deze avond staat in het teken van social media. Meer informatie en aanmelden: www.oostachterhoek.nl/socialmedia.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

