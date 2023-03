Wat je over de Achterhoek wilt en moet weten

LICHTENVOORDE – Hoe groet je precies een Achterhoeker? En wat zijn andere streekgebonden omgangsvormen? Maar ook hoe schrijf ik in het dialect? Wat is er door de eeuwen heen zoal in de streektaal geschreven en door wie? Het bijzondere coulisselandschap en niet te vergeten de (opmars van) de Achterhoekse muziek. Dat en meer komt aan de orde in de Cursus Achterhoek(s) die op woensdagavond 8 maart (vanaf 19.30 uur) van start gaat. De cursus wordt georganiseerd in de Bibliotheek Lichtenvoorde.

De cursus Achterhoek(s) is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de taal, de geschiedenis van de taal en de cultuur van de Achterhoek. Het is daarmee niet alleen een interessante ‘inburgeringscursus’ voor niet-Achterhoekers, ook geboren en getogen streekbewoners zullen de Achterhoek door de cursus nog beter leren kennen. De reeks bestaat uit zes lessen met elk een eigen thema en docenten. Deze zijn:

Kennismaken: Kom d’r in dan kö’j d’r uut kieken – door Diana Abbink & Joop Hekkelman Schrieven: Luusteren naor klanken en klinkers – door Dick ten Hoopen & Henk Lettink Plat praoten: Achterhook van lange heer bis in dizze tied – door Hans Keuper Heuvel & Staring: Ondanks streektaal geen dialectschrijver, de zorgvuldige taal van A.C.W.

Staring – door Arend Heideman & Sander Grootendorst

Natuur & Landschap: Aover baeken en heugteverschillen – door André Kaminski Muziek: Van luusterleedjes töt boerenrock – door Hans Keuper & Willem te Molder

In elk van de lessen komt het Nedersaksisch in spraak- en schrijfwijze aan bod. De lesstof is samengevat in een cursusboek, een handig naslagwerk over de Achterhoekse taal en cultuur dat de moeite waard is om later ook nog eens in te zien. De lessen worden gehouden op 8 maart, 22 maart, 3 april, 19 april, 3 mei en 17 mei, altijd van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: de Bibliotheek Lichtenvoorde, de Leest 2, Lichtenvoorde. De kosten bedragen € 150,- (inclusief cursusboek).

De cursus Achterhoek(s) wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek. Dit pact, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland, streeft naar versterking van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Het Erfgoedcentum Achterhoek en Liemers is één van de vijf coördinatoren van het pact.

