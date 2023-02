GROENLO – 25 februari is er weer een KUDO avond in Rockcafé Taste. KUDO staat voor Kom Uit De Oefenruimte en het podium is bedoeld voor bands die de oefenruimte graag uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Dus kom deze bands massaal supporten! Dit keer met 4 bands en daarom begint de avond iets eerder dan anders, de eerste band staat al om 21:00 uur op t podium. De entree is vrij.

Met deze keer en in willekeurige volgorde van spelen:

FLYING FEATHERS

Muziek die getypeerd wordt door een smoetsige tint, waarmee ten tonele wordt verschenen. De band is een 4 mans formatie vasn heren met verschillende achtergronden in de muziek, waardoor je niet echt de vinger kunt leggen op wat het genre is. De band speelt cocers en wat eigen werk en country-rock staat aan de basis van de eigen nummers van de Flying Feathers. Maar we horen ook vleugen van punk en aan invloeden van Metallica ontkom je ook niet …..dus zeg t maar. De covers op de setlist bestaan uit nummers van The Black Crowes, The Clash, Lynyrd Skynyrd en de Rolling Stones.

BOEKANIER

Dennis Buitink is muzikaal ooit begonnen in de gelederen van ‘Dat Doe’w de 1e en in Ritndittn. Binnen Dat Doe’w was Buitink verantwoordelijk voor teksten en zijn ongeschoolde blij met weinig gitaar werk. En die verantwoordelijkheid neemt ie nog steeds. Maar dat doe’w niet meer. Dus Buitink dut Dat Doe’w.

THE DICE

The Dice is een Southern Rockband uit Horst aan de Maas. Geïnspireerd en duchtig beïnvloed door rock, blues, gospel, country en spaghettiwesterns. Begin 2018 bracht de band de eerste single “Smoking at the Smokestack” uit en speelde de band o.a. in Paradiso Amsterdam. Voor de single ontving de band lovende kritieken.

WILSON FIVE

Wilson, de zelf gefabriceerde vriend van Tom Hanks in de film Castaway. De vriend die Hanks weerhield van krankzinnigheid op een plek van eenzaamheid. Wilson Five is een coverband uit de Rock, pop, hand-picked old- en newtimers staan op hun programma.

Aanvang 21:00

Open: 20:00

Entree: Vrij

