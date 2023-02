LICHTENVOORDE – Op woensdag 22 februari is het Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk weer geopend. Het thema tijdens deze bijeenkomst is: mantelzorg bij dementie, hoe zorg je ook goed voor jezelf?

Als je zorgt voor je partner, je vader of moeder, of een andere naaste met dementie, komen er veel veranderingen op je pad. Sommige dingen veranderen geleidelijk, maar ook in korte tijd kunnen veel ‘regeldingen’ je aandacht en zorg vragen. Of je kunt je naaste steeds minder goed alleen laten.

Voldoende tijd nemen voor jezelf, voor ontspanning, voor je hobby of sportclub kan er dan gemakkelijk bij inschieten. Of je merkt dat je voor je gevoel altijd ‘aan staat’ en dat vermoeidheid een rol gaat spelen. Hoe kun je dan toch een balans vinden in de zorg voor je naaste en het goed zorgen voor jezelf? Wat kan helpen om de zorg voor je naaste vol te houden?

Tijdens deze avond gaat mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel uit Oost Gelre in op deze vragen. U krijgt informatie, tips en handvatten aangereikt en is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen van anderen te horen.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Trefpunt is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 22 februari 2023

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl