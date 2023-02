Niets te Nøhlen met deze nieuwe namen voor de Zwarte Cross 2023

LICHTENVOORDE – Sirenes en zwaailichten aan. Dit is geen Noodgeval, maar een nieuwe namen-alarm. Bekijk met ‘Bright Eyes’ de uitbreiding van de line-up met acts als Rondé, Goldband, Elephant, FeestDJRuud, Laidback Luke, Ruffneck b2b Invite, Gladde Paling b2b Vieze Asbak, Teenage Bottlerocket (US) en nog veel meer. Zoveel mooie namen uit de muziek en theaterwereld, dat er niets te drammen valt. Nøhlen Is Dodelijk!

De winnaars van de felbegeerde popprijs van het jaar 2022 komen Lichtenvoorde en omgeving onveilig maken. Bezoekers hoeven geen 112 of 911 te bellen, want het is de Haagse stukadoors-enclave van Goldband. Met hun catchy refreinen, dansmoves en sappige hooks maken deze rasentertainers hun opwachting op het Hoofdpodium.

Ook Rondé trekt deze zomer naar de heilige weilanden van de Zwarte Cross. De band is ontstaan als schoolopdracht aan de Herman Brood Academie. Na zeven jaar op alle landelijke festivals en podia te hebben gestaan, kent Rondé nu haar definitieve doorbraak. Deze gruwelijke hitmachine maakt heerlijke indiepop met een lekker eigenwijs randje. Met nummers als ‘Bright Eyes’ en ‘Hard To Say Goodbye’ is deze band niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten.

De legendarische DJ en producer Laidback Luke behoeft eigenlijk geen introductie. Een world-class DJ die al in elke uithoek van de wereld hele festivalterreinen en stadions plat gespeeld heeft. Samenwerkingen met wereldtoppers, zoals David Guetta, Steve Angello en Sebastian Ingrosso zijn voor dit Nederlandse zwaargewicht meer regel dan uitzondering. De Dansvloer van de Zwarte Cross mocht natuurlijk niet op zijn tourschema ontbreken.

Naast Goldband, Rondé en Laidback Luke maken ook Høken met de Heinoos, FeestDJRuud, Fragment (UK/NL), Elephant, Michelle David & The True Tones (US/NL), Ramkot (BE), The Inspector Cluzo (FR), Get Jealous, Senders, Ruffneck b2b Invite, Gladde Paling b2b Vieze Asbak, Roots Rising, EaZZuP, Avalanche Kaito (BF/BE), M.CHUZI (BE), Kolonel Djafaar (BE), The Cool Quest, DJ DNS, Joshua J, Three Little Clouds, The Sha-La-Lee’s (BE/NL), The Courettes (BR/DK), Teenage Bottlerocket (US), Yentl en de Boer, Abel van Gijlswijk, Grof Geschud, Proces Verbaal, Hoe melkkoeien leren en hoe koeien groeten, Cie L’Homme debout (FR) en Kartje Kilo (BE) hun opwachting in 2023.

Line-up Tirolertent

De campinggasten kunnen naast het festivalterrein ook op het Walhalla terecht. Dit is een plek uitsluitend voor campingasten, waar onder andere de Tirolertent staat. De boekers voor dit podium hebben bergen moeten verzetten om tot dit programma te komen, maar ze hebben onder andere René Le Blanc in huis gehaald. Met zijn hits ‘If I tell you’ en ‘Zigge Zagge’ knalt deze realityster komende zomer door de Tirolertent. De verdere line-up: Kees Haak, Die Limburger Buben, Wijbrand van der Sande, Rasss Echt!, Die Riabig’n Tiroler, Wolfgang Saufi, Ruud Appelhof, DJ Elmo, Toeter Thijs, Die Lustigen Moeflons, Rosentaler, Hossa Hossa Hossa, Falsch & Verrückt, Die Apfelstrudel Oberkrainer, Die Isseltaler Musikanten, Tukkerbloazers en Die Reifholzkapelle.

Eerder maakten we al deze namen bekend:

Antoon, Wolfmother (AU), Maan, Bastille (UK), Eagles of Death Metal (US), Son Mieux, BZB, STEAM SISTER, STUK XXL, The Reverend Peyton’s Big Damn Band (US), Blackbird, Bacon Fat Louis, WIES, Skroetbalg, Hilltop Howlers, Sefa, Keys & Copper, The Ultimate Seduction, Darkraver b2b Promo, Kenyatta Hill (JM/NL), Anthony John &Dreadless (JM/NL), Shiwa & The Tuffsoundband (NL/SR), Iconic Brass, K-Lito, Koko Kelly, Cavolo Nero, DJECK & THE MANDEM, Danjah, Nobu, Michael Jalink, Wouter van der Goes &Frank van ’t Hof, Hans Dorrestijn, Prins S. en de Geit, Hang Youth, Martijn Koning, Miss Djax, Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE), Boh Foi Toch, Henk Wijngaard & De Woudrukkers, Bob Wayne & The Outlaw Carnies (VS), Bintangs, Miller &The Tone Machine, Captain Kaiser (BE), Kate Clover (VS), Tramhaus, EZG, Jones & Stephenson (BE), Mr. Belt &Wezol, The Slackers (VS), Mahout (IT), Boss Capone &Patsy, Bagjuice, Komodo, De Baron, Valvetronic, Goeiemiddag!, Major Turnoff, Heqwerk, Navadem, Vieze Vedi & Stefano van Stefano’s, Jeroen Antoine, Coming Fout!, ManoAmano Circo (AR), Jones en Barnard (UK), Rob &Emiel, Musical Ruth (UK), Govert Schilling, Cie Super Super (FR), De Gillende Keukenprins, MoNoMaN oNeMaNbaNd, Man Man Man de Podcast, Lavinia Meijer, Magic Tom &Yuri, Mariachi Los Tarascos (BE) en De Gestampte Meisjes.

De volgende reeks namen wordt op 9 maart bekendgemaakt.

Voor meer informatie: www.zwartecross.nl

