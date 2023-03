Voetbal: waarom maakt het toch zoveel los?

BREDEVOORT – Dit spannende kenniscafé bestaat net als een voetbalwedstrijd uit twee helften: in de eerste helft zijn Hans Martijn Ostendorp, tot voor kort algemeen directeur van voetbalclub De Graafschap, en René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, aan het woord; in de tweede helft gaan de heren met elkaar én met het publiek in gesprek over de betekenis van voetbal.

Hans Martijn Ostendorp zal een lezing geven over de betekenis van voetbal in het algemeen en in het bijzonder van De Graafschap in de Achterhoek. Bij de Graafschap staat noaberschap hoog in het vaandel en zij hebben dan ook verschillende projecten opgezet in de Achterhoek, waaruit de kernwaarden van De Graafschap moeten blijken, namelijk: trots, D’RAN, eerlijk, samen en genieten. De hoofdsponsor van de Graafschap, Onverwachtehoek.nl, wil met deze kernwaarden de Achterhoek laten zien als aantrekkelijke regio om in te leven en te werken.

De tweede spreker van deze avond is René ten Bos. Samen met Peter Henk Steenhuis schreef hij het boek ‘Hooghouden, denken over voetbal’. We citeren graag hoe Theo Maassen dit boek typeerde: ‘Hooghouden kietelt de hersencellen. Twee filosofen, René ten Bos en Peter Henk Steenhuis, die tekeergaan over hun favoriete balspel. Ze mijmeren, beschouwen, bespiegelen, duiden, citeren, denken, interpreteren erop los, pochen met hun kennis en maken ons deelgenoot van hun gedachtewereld over voetbal op een manier die totaal uniek is. Gelul, maar dan anders, heel anders. Intelligent gelul. Ga lezen…’

Waarom zitten tijdens een WK miljoenen mensen aan de buis gekluisterd? Waarom gaat er zo krankzinnig veel geld in om? En wat is het verschil tussen ‘supporters’ van de Graafschap en ‘fans’ van Ajax?

Deze ongebruikelijke voetbalavond belooft een spannend spel te worden voor zowel voetballiefhebbers als voor een ieder die maar niet begrijpt waarom voetbal zo belangrijk is voor veel mensen.

Praktische informatie

Kenniscafé met Hans Martijn Ostendorp en René ten Bos: de betekenis van voetbal, op vrijdag 17 maart om 20:00 in de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 17 maart

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: voorverkoop €10 (excl. Servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl



Hans Martijn Ostendorp Algemeen directeur voetbalclub De Graafschap | Foto: PR René ten Bos, hoogleraar filosofie Radboud Universiteit | Foto: Jörgen Caris

