Fuchs en Vos gaot los op eerste Wiesneusles van 2023

HARREVELD – Op de Sint Canisiusschool in Harreveld vond vanmorgen de eerste Wiesneusles van het seizoen 2023 plaats. Dit keer werd de les niet verzorgd door Bibliotheek-medewerkers, maar door het theaterduo Fuchs en Vos. De kinderen zongen onder meer het lied ‘Wiej gaot plat praoten!’ op de klanken van Queen’s We will rock you.

Het optreden van Marja Fuchs en Karin Krabbenborg, die optreden onder de naam Fuchs en Vos, was vermakelijk en leerzaam. ECAL-projectleider Diana Abbink was bij de les aanwezig en zag dat de kinderen enthousiast meededen. Fuchs en Vos lieten zien dat het spreken van verschillende dialecten elkaar niet in de weg hoeft te zitten en dat het juist goed mogelijk is om elkaar te begrijpen.

Tijdens de les bleek ook dat streektaal helemaal van deze tijd is. Het thema van deze Wiesneus is kunst, vandaar dat de aftrap met theater plaatsvond. De kinderen leerden onder meer woorden als spiekerbokse, gaffeltange, krang, greuts, pogge en träöne.

De kinderen waren eerst nog wat schuchter, maar na gezamenlijk klappen en zingen kwamen ze los en deden enthousiast me met de oefeningen uit het werkboekje. Na afloop kregen ze het tijdschrift Wiesneus me naar huis. Als ze de oplossingen van de puzzel en de woordzoeker insturen, kunnen ze nog een mooie prijs winnen

Op 17 september is de feestelijke afsluiting van Wiesneus 2023 op het terrein van het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde. Daar zullen de kinderen Fuchs en Vos weer tegenkomen, die de activiteiten met theater zullen begeleiden. Tot het zover is worden er eerst nog een heleboel leuke Wiesneus-lessen gegeven op verschillende scholen in de gehele Achterhoek.

