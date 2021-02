160 gratis online cursussen voor biebleden

Deel dit bericht

OOST ACHTERHOEK – Leden van de Bibliotheek kunnen vanaf 1 februari 2021 online cursussen volgen via hun eigen bieb. Met cursussen als Presenteren, Doelgericht werken, Goed met Geld of Kritisch denken, maar ook diverse computercursussen, kunnen zij leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en op elk moment!

Online cursussen

Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen de cursussen volgen via de Bibliotheek op de leerplatforms van twee professionele aanbieders Soofos en Goodhabitz.

De online cursussen en een uitleg hoe het werkt zijn te vinden op www.oostachterhoek.nl.

Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen is een belangrijke maatschappelijk taak van de Bibliotheek in de aankomende jaren. In deze pilot van een jaar wordt onderzocht hoe het aanbod van online cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van bibliotheekleden.

Uitgebreide (online) dienstverlening, ook in coronatijd

In de Bibliotheek kunnen leden al lang voor veel meer terecht dan alleen het lenen van boeken. Zo zijn er interessante en leuke activiteiten voor jong en oud en biedt de Bibliotheek hulp bij informatie van de overheid. Ook wordt het digitale aanbod van de Bibliotheek steeds groter. Deze online cursussen zijn een mooie aanvulling op de duizenden e-books en luisterboeken (online Bibliotheek), digitale tijdschriften (TijdschriftenBieb-app) en informatiedatabanken, en zeker in deze coronatijd. Daarnaast biedt de Bibliotheek Oost-Achterhoek in deze tijd de mogelijkheid om boeken af te halen via de Afhaal- en ReserveerBieb.

Alle info hierover is te vinden op de site van de Bibliotheek: www.oostachterhoek.nl.

Lid worden

Ook in de coronatijd is het mogelijk om lid te worden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Op de site www.oostachterhoek.nl kan een digitaal formulier ingevuld worden. Er wordt dan zo snel mogelijk bericht gestuurd, zodat er daarna direct gebruikgemaakt kan worden van de dienstverlening van de Bibliotheek Oost-Achterhoek én eventueel van de online Bibliotheek, de TijdschriftenBieb en de online cursussen. Lid worden kan al voor € 4,95 per maand (voor leden vanaf 24 jaar). Voor jongeren is het zelfs nóg goedkoper en voor jeugd tot 14 jaar gratis.