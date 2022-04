25ste Marvobeach volleybal toernooi Mariënvelde

MARIENVELDE – Traditiegetrouw in het weekend voor de Zwarte Cross, vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022 organiseert volleybalvereniging Marvo ’76 hét beachevenement van de Achterhoek! Dit jaar extra feestelijk, omdat in 2022 de 25E EDITIE wordt gehouden! De parkeerplaats vóór de BMV zal weer omgetoverd worden tot een heuse ‘beachsahara’, waar we op 5 velden kunnen spelen. Verder zal de omgeving van de BMV worden ingericht als een gezellig strandpaviljoen met een tent, een bar voor een hapje en een drankje, BBQ en luchtkussen voor de jeugd.

In deze speciale editie van de MarvoBeach, starten we op vrijdagavond 8 Juli met een nieuw onderdeel, en wel een bedrijventoernooi, waar we 4 tegen 4 spelen. Geopend voor bedrijven en organisaties om samen eens lekker een beachvolleyballetje te slaan. We starten rond 18.00 uur. Teams die meedoen, schrijven zich in voor een arrangement met 4x rondes hapjes, mogelijkheid tot promotie op het toernooi, 24x consumptiemuntjes voor drank.

Na afloop van het bedrijventoernooi, is er voor iedereen een heuse beachparty met cocktails! Dit mag je niet missen!

Op zaterdag 9 juli starten we met het 2×2 toernooi. In deze klasse is er een dames en heren poule, waarin we 2 tegen 2 spelen. Deze klasse op de MarvoBeach is voor de echte fanatiekeling een fantastische onderdeel.

Naast de 2×2 in de ochtend, speelt ook de jeugd (volleybaljeugd heeft de toekomst!) met de Mini’s (circulatievolleybal niv. 5 & 6) en de ABC Jeugd tot 18 jaar in teams van 4 spelers.

Zaterdagmiddag wordt er gestreden om de “Marvo-Beach-Cup”. In die klasse spelen de meer prestatiegerichte dames- en herenteams en wordt er nauwer volgens de regels gespeeld. Dit is bedoeld voor competitiespelers, waarbij het niveau gemiddeld rond de 1e – 2e klasse ligt en gespeeld wordt in teams van 3 personen.

De zondag staat geheel in het teken van recreatief Beach volleybal voor bedrijven-, vrienden- en familieteams. Heren- en damesteams spelen 3 tegen 3, mixed teams spelen 4 tegen 4.

Teams kunnen zich tot maandag 20 juni inschrijven. De organisatie geeft echter aan niet te lang te wachten, want het “vol-is-vol-principe” geldt.

De inschrijfgelden per team zijn: Bedrijventoernooi: €150, 2×2 toernooi en Jeugd: €15, Beach Cup & recreatief zondagochtend dames /heren: €20, Mixed recreatief zondagmiddag: €25.

Zondag 10 Juli BBQ: Na afloop van het zondag programma biedt Marvo ’76 de mogelijkheid om gezamenlijk met je team en supporters/ vrienden/ familie te barbecueën (reserveren vereist).

Voor het inschrijfformulier (toernooi en BBQ) kunt u terecht op onze website www.marvo76.nl. Voor meer informatie kunt u mailen naar marvo76toernooi@gmail.com of kijk op facebook of Instragram “MarvoBeach”.

