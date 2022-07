27e editie Boekenmarkt in Borculo

BORCULO – De Borculose Boekenmarkt pakt de draad weer op. Na een noodgedwongen adempauze vanwege de coronapandemie kan het evenement weer worden gehouden. De 27e editie staat voor vrijdag 22 juli op de agenda. Van 10 tot 16 uur zijn boekenliefhebbers van harte welkom in de Weverstraat in het hartje van het gezellige Berkelstadje.

Jan Meilink is samen met Alie Huurneman verantwoordelijk voor de organisatie van de populaire boekenmarkt. Hij is blij dat het weer een vervolg krijgt. “Natuurlijk is het heel prettig dat er weer activiteiten kunnen worden gehouden, dat is goed voor de sfeer in de binnenstad. Iedereen is daar weer aan toe”, aldus Meilink. In 2018 stopten de organisatoren van het eerste uur. Ria Lusink, Fred Geerligs en Gerrit Urbaan hielden het na een kwart eeuw voor gezien en droegen het stokje over aan Jan Meilink en Alie Huurneman. Daardoor kon het evenement op dezelfde manier worden voortgezet en was het voortbestaan gewaarborgd.

Bezoekers kunnen op vrijdag 22 juli wederom rekenen op zo’n 25 standhouders met duizenden boeken in alle genres. Het gaat om kwaliteitsboeken, zoals literatuur, romans, jeugdboeken, themaboeken, streekromans, sportboeken, strips, crimes en geschiedenisboeken. Daarbij worden soms heel verrassende vondsten gedaan. Het grote aanbod in combinatie met de gemoedelijke sfeer vormt de kracht. Kleinschalig, sfeervol en professioneel, zo heeft de Borculose Boekenmarkt bekendheid verworven. Een ander sterk punt is dat de organisatie haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Het evenement wordt sinds jaar en dag georganiseerd door Stichting Promotie Borculo (SPB) onder de vlag van de Borculose Ondernemersvereniging (BOV). Op de dag van de markt gaat tevens de route van de laatste dag van de Fietsvierdaagse door het centrum van Borculo. Dit is even een mooi rustpunt om lekker rond te snuffelen op de Boekenmarkt.

