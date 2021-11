8e Midwinterhoornwandeling in Zieuwent

ZIEUWENT – Dit jaar weer een familiewandeling: 6 km Rondje Zieuwent!

De Oudheidkundige Vereniging Zuwent organiseert op zondag 28 november 2021 in samenwerking met de Midwinterhoorngroep Lievelde voor de 8e keer een Midwinterhoornwandeling in Zieuwent en omgeving.

Wandelaars kunnen starten tussen 9:00 en 10:30 uur bij Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent. De routes voeren dit keer door een ander gebied dan voorgaande jaren, maar weer over rustige wegen en kerkepaden, langs boerderijen en door mooie natuurgebieden. Er zijn routes van 6 km, 12 km en 20 km. Leden van de Midwinterhoorngroep Lievelde laten op 8 plaatsen bij vuurkorven hun melancholieke midwinterhoorns klinken. Daarnaast leiden de routes u langs ons project “hier brengen we het Ceunshoes weer tot leven” op het erf van Stephan en Marlies Papen Boekelderweg 3. Zij staan klaar om u hier meer over te vertellen.

Als pauzeplaats voor de wandelingen van 12 km en 20 km is gekozen voor een wederom verrassende plek halverwege de routes. Wij bieden u bij de familie Berendsen, Waalderweg 27, 7263 RX Mariënvelde een drankje aan, u kunt er pauzeren en gebruik maken van het toilet.

Het start- en eindpunt is Het Witte Paard in Zieuwent. Freek Toebes van HWP biedt u hier voor aanvang van de tocht een gratis kopje koffie of thee aan. Na afloop kunt u hier tegen betaling genieten van een kop soep met stokbrood.

Er is keuze uit twee soorten soep.

Zondag 28 november 2021

Start- en eindpunt: het Witte Paard

Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent

Start tussen 9:00 en 10:30 uur (gratis kop koffie of thee)

Route: 6 km, 12 km, 20 km zijn voorzien van pijlen.

Kaarten: € 5.- per stuk, voorverkoop tot woensdag 24 november 2021 € 3.- per stuk. Kinderen tot 12 jaar lopen gratis mee.

Organisatie: Oudheidkundige Vereniging Zuwent i.s.m. Midwinterhoorngroep Lievelde.

Adressen voorverkoop:

Zieuwent

SPAR Supermarkt

Dorpsstraat 31

7136 LE Zieuwent

0544 351259 Lichtenvoorde

Meneer Kees

Varkensmarkt 8a

7131 DH Lichtenvoorde

0544 374414 Zieuwent

Het Witte Paard

0544-351282

Dorpsstraat 49

Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Zieuwentseweg 46a

7136 LC Zieuwent

Open elke woensdag: 14:00 tot 17:00 uur

Kaarten bestellen: tel./WhatsApp

0653-121736 of E-mail info@zuwent.nl

