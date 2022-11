9e Midwinterhoornwandeling in Zieuwent

ZIEUWENT – De Oudheidkundige Vereniging Zuwent organiseert op zondag

27 november 2022 in samenwerking met de Midwinterhoorngroep Lievelde voor de 9e keer een Midwinterhoornwandeling in Zieuwent e.o.

Wandelaars kunnen starten tussen 9:00 – 10:30 uur bij Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent. De routes voeren dit jaar door een ander gebied dan de vorige keren maar weer over rustige wegen en kerkenpaden, langs boerderijen en door mooie natuurgebieden. Er zijn routes van 6.5 en 12 km. Leden van de Midwinterhoorngroep Lievelde laten op 6 plaatsen bij vuurkorven hun melancholieke midwinterhoorns klinken.

Start- en eindpunt zijn Het Witte Paard in Zieuwent, waar u bij de start een gratis kopje koffie of thee wordt aangeboden. Na afloop kunnen wandelaars, tegen betaling, genieten van 2 soorten soep met stokbrood.

Halverwege de wandeling komen we langs de “Onderduikershut” aan de Kroosdijk, oorspronkelijk gebouwd in 1943. Er zaten Engelse en Amerikaanse piloten in, ook zaten er Nederlanders in die weigerden voor de “Arbeitseinsantz” te werken. Als er geen gevaar was, hielpen ze gewoon op het land en sliepen ze op de boerderij, alleen bij gevaar gingen ze in de schuilhut. Dit jaar hebben vrijwilligers van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent de hut herbouwd en in ere hersteld, waarbij zoveel mogelijk gebruikte materialen zijn verwerkt. Via het aangelegde bruggetje kunt u de hut bezichtigen.

Als pauzeplaats is gekozen voor de schuur schuin tegenover de prachtige boerderij ‘NI’JS’, Doorndijk 3 in Zieuwent waar u een gratis drankje krijgt. U kunt er even pauzeren en gebruik maken van het toilet.

Kaartverkoop.

In de voorverkoop kost een kaart € 3,- De voorverkoop sluit op woensdag 23 november 2022, daarna kost een kaart € 5,-. Zondag 27 november 2022 zijn kaarten à € 5.- ook te koop bij Het Witte Paard.

Voorverkoop adressen

Zieuwent

SPAR Supermarkt

Dorpsstraat 31, 7136 LE Zieuwent

0544 351 259Het Witte Paard

Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent.

0544 351282 Lichtenvoorde

Meneer KeesVarkensmarkt 8a, 7131 DH Lichtenvoorde

0544 374414Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Zieuwentseweg 46a, 7136 LC Zieuwent.

Op woensdag tussen 14:00-17:00 uur. 0653 121736 info@zuwent.nl



