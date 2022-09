Aandacht voor de Accordeon bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Op zaterdag 5 november 2022 organiseert Boogie Woogie -instituut voor kunst en cultuur-, i.s.m. de Winterswijkse Accordeonvereniging (WAV) en de Aaltense Accordeonvereniging (Con Forza) de Dag van de Accordeon.

Instrument met een scala aan mogelijkheden

De accordeon is een muziekinstrument dat vanwege de manier van geluidvoortbrenging tot de aerofonen wordt gerekend. Het complete en bijzonder veelzijdige instrument voelt zich thuis in zowat alle muziekstijlen; klassiek, musette, pop, klezmer, balkanmuziek, tango of Zuid-Amerikaanse stijlen. Alle reden voor een nadere kennismaking.

De dag van de accordeon vindt plaats bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk, aanvang 14.00 uur.

Play-In, workshop

Van 14.00 tot 15.30 uur kan iedereen die al accordeon speelt of dit in het verleden heeft gedaan meedoen aan een Play-In. De Play-In wordt geleid door Wil Plas, docent accordeon bij Boogie Woogie. Er is ondersteuning van ervaren orkestleden en uiteraard wordt de muziek, twee composities geschikt voor divers niveau, van tevoren toegestuurd. Op deze manier is het voor iedere muzikant fijn om mee te spelen en is een goed resultaat een zekerheid. Nog belangrijker is het samen muziek maken en het gezellig hebben met elkaar. De rest komt dan vanzelf! Van 15.30 tot 16.30 uur is er een workshop voor orkestleden van de WAV en Con Forza.

Belangstellenden

Iedereen die nog geen accordeon speelt maar er wat meer van wil weten is van harte welkom tussen 14.00 en 16.30 uur om het instrument uit te proberen. Daarnaast kan er gekeken worden bij de repetities van de Play-In en workshop.

Film en samen eten

Vanaf 16.30 uur zijn er filmfragmenten te zien waarin de accordeon schittert in diverse muziekstijlen. Om 18.00 uur is er tijd om gezamenlijk te eten. Iedereen die dat wil kan hierbij aansluiten. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Informatie hierover volgt nog.

Afsluitend concert in concertzaal

Natuurlijk wordt er afgesloten met een concert om aan het publiek, hopelijk ook familie, vrienden etc., te laten horen wat er bereikt is. Het concert begint om 20.00 uur en het programma bestaat uit de tijdens de Play-In ingestudeerde stukken en wordt aangevuld met werken die worden uitgevoerd door de accordeonverenigingen Con Forza uit Aalten en de WAV uit Winterswijk. De toegang is gratis. Wel is er de mogelijkheid om een vrije gift na afloop te doneren.

Opgave voor Play-In

Aanmelden kan tot vrijdag 14 oktober 2022 via workshops@boogiewoogie.nl

Ook kunnen hier inlichtingen worden ingewonnen (eveneens via wavorkest@outlook.com). Na opgave wordt een aanmeldingsformulier opgestuurd. Deelname aan de Play-In is gratis.

