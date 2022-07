Achterhoek zoekt nieuwe vrijwilligers

OOST GELRE – Het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek organiseert kunstactiviteiten voor ouderen in de Oostelijke Achterhoek. Het doel is om hen samen met anderen mooie momenten te laten beleven d.m.v. zang, muziek, voorlezen of een creatieve activiteit. Steeds meer ouderen doen mee en zijn enthousiast! Door de toenemende vraag is onze organisatie op zoek naar uitvoerende vrijwilligers die vooral ingezet kunnen worden binnen de gemeenten Aalten (locaties Aalten en Dinxperlo) en Oost Gelre (locaties Groenlo en Lichtenvoorde). Natuurlijk zijn vrijwilligers uit andere plaatsen zoals Winterswijk e.o. ook van harte welkom.

Uitvoerend vrijwilliger

Als uitvoerend vrijwilliger doe je mee aan bijvoorbeeld Zang aan Huis, Muzikant aan Huis, de Voorleesbrigade, Kunst door de Brievenbus of andere kunstactiviteiten die worden ontwikkeld. Uitvoerende vrijwilligers van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek maken samen met ouderen mooie kunst, zetten hun passie voor kunst in, worden gecoacht door (amateur)kunstenaars en binden zich voor korte tijd aan inspirerende activiteiten.

Voorlezers voor Oost Gelre

Voor de gemeente Oost Gelre, vooral Groenlo, zijn we naarstig op zoek naar voorlezers.

Ouderen even helemaal weg laten dromen met verhalen. Dat is wat je als vrijwilliger doet door hen een mooi verhaal voor te lezen. Genieten van een mooi verhaal, dat voorgelezen wordt, is een fijne invulling van de dag voor oudere mensen die langdurig zorg nodig hebben. Even helemaal weg zijn uit het leven van alledag geeft een stukje rust en ontspanning. Het zijn kleine momenten van geluk die zo ontzettend de moeite waard zijn en daarmee de levenskwaliteit van deze ouderen verbeteren.

Contact

Wil je je inzetten voor een van onze projecten of meer informatie? Laat het ons dan weten via e-mail harry@boogiewoogie.nl of bel met programmaleider Harry ten Brinke, telefoon 0543 – 51 55 69.



Uitvoering

Het programma van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek wordt uitgevoerd door Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur Winterswijk. Er wordt samengewerkt met zorginstellingen en gemeenten in de Oostelijke Achterhoek.

