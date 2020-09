AfhaalBieb alternatief voor biebbezoek

OOST-ACHTERHOEK – Met een groeiend aantal besmettingen de afgelopen weken wordt het dagelijkse leven van iedereen die tot een kwetsbare groep behoort opnieuw ingeperkt. Het bezoeken van de Bibliotheek tijdens de openingsuren behoort dan meestal niet meer tot de mogelijkheden. Gelukkig is de AfhaalBieb van de Bibliotheek Oost-Achterhoek nog steeds actief.

AfhaalBieb als alternatief voor biebbezoek

De zeer gewaardeerde AfhaalBieb, die vanaf begin april vele honderden leden blij heeft gemaakt toen de vestigingen moesten sluiten, bestaat nog steeds in een aangepaste vorm. Iedereen die het niet prettig vindt om de Bibliotheek te bezoeken als er ook andere leden aanwezig zijn en/of tot een risicogroep behoort, kan een formulier met persoonlijke leesvoorkeuren invullen. De bibliotheekmedewerkers zoeken dan zorgvuldig een stapel boeken uit, die past bij het opgegeven genre of onderwerp. Deze boeken staan op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur klaar in een tasje (m.u.v. Borculo, daar kan op maandagochtend gehaald worden). Er bestaat geen kans dat men andere leesliefhebbers tegen het lijf gaat lopen, want de Bibliotheek is dan nog niet open voor andere gebruikers. Mocht een lener toch liever helemaal niet naar de Bibliotheek willen komen, dan is het ook mogelijk om familieleden of buren het tasje op te laten halen. Aanmelden voor een AfhaalBieb-tasje kan op www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.

Het is voor afhalers ook mogelijk om op die ochtend boeken in te leveren in een speciaal daarvoor klaargezette bak.

Bibliotheek aan Huis

Voor iedereen die helemaal niet in staat is om naar de Bibliotheek te komen en ook niemand in de omgeving heeft die het AfhaalBieb-tasje kan halen, is de Bibliotheek aan Huis een alternatief. Een vrijwilliger bezorgt dan de boeken contactloos thuis. Aanmelden voor deze dienstverlening kan via ons Servicebureau: 088-0062929.